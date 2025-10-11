ЧМ-2026: Турция сыграет с Болгарией, Испания примет Грузию
- 11 октября, 2025
- 10:23
Сегодня в европейской зоне отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026) по футболу пройдут еще 8 матчей.
Как сообщает Report, Турция в группе E сыграет на выезде с Болгарией.
В этой же группе Испания дома сыграет с Грузией.
11 октября
Группа E
22:45 Болгария - Турция
22:45 Испания - Грузия
Группа F
20:00 Венгрия - Армения
22:45 Португалия - Ирландия
Группа I
20:00 Норвегия - Израиль
22:45 Эстония - Италия
Группа K
17:00 Латвия - Андорра
22:45 Сербия - Албания
