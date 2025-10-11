Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    ЧМ-2026: Турция сыграет с Болгарией, Испания примет Грузию

    Футбол
    • 11 октября, 2025
    • 10:23
    ЧМ-2026: Турция сыграет с Болгарией, Испания примет Грузию

    Сегодня в европейской зоне отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026) по футболу пройдут еще 8 матчей.

    Как сообщает Report, Турция в группе E сыграет на выезде с Болгарией.

    В этой же группе Испания дома сыграет с Грузией.

    11 октября

    Группа E

    22:45 Болгария - Турция

    22:45 Испания - Грузия

    Группа F

    20:00 Венгрия - Армения

    22:45 Португалия - Ирландия

    Группа I

    20:00 Норвегия - Израиль

    22:45 Эстония - Италия

    Группа K

    17:00 Латвия - Андорра

    22:45 Сербия - Албания

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutacaq

