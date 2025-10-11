ЧМ-2026: Турция сыграет с Болгарией, Испания примет Грузию

Сегодня в европейской зоне отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026) по футболу пройдут еще 8 матчей.

Как сообщает Report, Турция в группе E сыграет на выезде с Болгарией.

В этой же группе Испания дома сыграет с Грузией.

11 октября

Группа E

22:45 Болгария - Турция

22:45 Испания - Грузия

Группа F

20:00 Венгрия - Армения

22:45 Португалия - Ирландия

Группа I

20:00 Норвегия - Израиль

22:45 Эстония - Италия

Группа K

17:00 Латвия - Андорра

22:45 Сербия - Албания