    Futbol
    • 11 oktyabr, 2025
    • 10:08
    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutacaq

    DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində bu gün daha 8 qarşılaşma baş tutacaq.

    "Report"un məlumatına görə, E qrupunda yer alan Türkiyə səfərdə Bolqarıstanla qarşılaşacaq.

    Eyni qrupda İspaniya doğma meydanda Gürcüstanı qəbul edəcək.

    DÇ-2026

    Seçmə mərhələ

    11 oktyabr

    E qrupu

    22:45 Bolqarıstan - Türkiyə

    22:45 İspaniya - Gürcüstan

    F qrupu

    20:00 Macarıstan - Ermənistan

    22:45 Portuqaliya - İrlandiya

    I qrupu

    20:00 Norveç - İsrail

    22:45 Estoniya - İtaliya

    K qrupu

    17:00 Latviya - Andorra

    22:45 Serbiya - Albaniya

    Futbol DÇ-2026 seçmə mərhələ
