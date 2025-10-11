DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutacaq
Futbol
- 11 oktyabr, 2025
- 10:08
DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində bu gün daha 8 qarşılaşma baş tutacaq.
"Report"un məlumatına görə, E qrupunda yer alan Türkiyə səfərdə Bolqarıstanla qarşılaşacaq.
Eyni qrupda İspaniya doğma meydanda Gürcüstanı qəbul edəcək.
DÇ-2026
Seçmə mərhələ
11 oktyabr
E qrupu
22:45 Bolqarıstan - Türkiyə
22:45 İspaniya - Gürcüstan
F qrupu
20:00 Macarıstan - Ermənistan
22:45 Portuqaliya - İrlandiya
I qrupu
20:00 Norveç - İsrail
22:45 Estoniya - İtaliya
K qrupu
17:00 Latviya - Andorra
22:45 Serbiya - Albaniya
