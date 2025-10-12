Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    ЧМ-2026: Турция разгромила Болгарию, Латвия не справилась с Андоррой

    Футбол
    • 12 октября, 2025
    • 00:53
    Сборная Турции по футболу на выезде со счетом 6:1 разгромила команду Болгарии в рамках отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года.

    Как сообщает Report, за игровой вечер было проведено восемь встреч.

    Латвия на своем поле не смогла справиться с Андоррой, футболисты карликового государства взяли первое очко на этапе отбора - 2:2. Сербия также неожиданно дома минимально уступила Албании.

    ЧМ-2026

    Отборочный этап

    11 октября

    Группа E

    22:45. Болгария - Турция - 1:6

    22:45. Испания - Грузия - 2:0

    Группа F

    20:00. Венгрия - Армения - 2:0

    22:45. Португалия - Ирландия - 1:0

    Группа I

    20:00. Норвегия - Израиль - 5:0

    22:45. Эстония - Италия - 1:3

    Группа K

    17:00. Латвия - Андорра - 2:2

    22:45. Сербия - Албания - 0:1.

    футбол ЧМ-2026 отборочный этап
