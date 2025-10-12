ЧМ-2026: Турция разгромила Болгарию, Латвия не справилась с Андоррой
Футбол
- 12 октября, 2025
- 00:53
Сборная Турции по футболу на выезде со счетом 6:1 разгромила команду Болгарии в рамках отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года.
Как сообщает Report, за игровой вечер было проведено восемь встреч.
Латвия на своем поле не смогла справиться с Андоррой, футболисты карликового государства взяли первое очко на этапе отбора - 2:2. Сербия также неожиданно дома минимально уступила Албании.
ЧМ-2026
Отборочный этап
11 октября
Группа E
22:45. Болгария - Турция - 1:6
22:45. Испания - Грузия - 2:0
Группа F
20:00. Венгрия - Армения - 2:0
22:45. Португалия - Ирландия - 1:0
Группа I
20:00. Норвегия - Израиль - 5:0
22:45. Эстония - Италия - 1:3
Группа K
17:00. Латвия - Андорра - 2:2
22:45. Сербия - Албания - 0:1.
ЧМ-2026: Турция разгромила Болгарию, Латвия не справилась с АндорройФутбол
