ЧМ-2026: Турция разгромила Болгарию, Латвия не справилась с Андоррой

Сборная Турции по футболу на выезде со счетом 6:1 разгромила команду Болгарии в рамках отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает Report, за игровой вечер было проведено восемь встреч.

Латвия на своем поле не смогла справиться с Андоррой, футболисты карликового государства взяли первое очко на этапе отбора - 2:2. Сербия также неожиданно дома минимально уступила Албании.

ЧМ-2026

Отборочный этап

11 октября

Группа E

22:45. Болгария - Турция - 1:6

22:45. Испания - Грузия - 2:0

Группа F

20:00. Венгрия - Армения - 2:0

22:45. Португалия - Ирландия - 1:0

Группа I

20:00. Норвегия - Израиль - 5:0

22:45. Эстония - Италия - 1:3

Группа K

17:00. Латвия - Андорра - 2:2

22:45. Сербия - Албания - 0:1.