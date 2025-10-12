İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutub

    Futbol
    • 12 oktyabr, 2025
    • 00:52
    DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində daha 8 qarşılaşma baş tutub.

    "Report"un məlumatına görə, E qrupunda yer alan Türkiyə səfərdə Bolqarıstanla qarşılaşıb.

    Eyni qrupda İspaniya doğma meydanda Gürcüstanı qəbul edib.

    DÇ-2026

    Seçmə mərhələ

    E qrupu

    Bolqarıstan - Türkiyə 1:6

    İspaniya - Gürcüstan 2:0

    F qrupu

    Macarıstan - Ermənistan 2:0

    Portuqaliya - İrlandiya 1:0

    I qrupu

    Norveç - İsrail 5:0

    Estoniya - İtaliya 1:3

    K qrupu

    Latviya - Andorra 2:2

    Serbiya - Albaniya 0:1

    Futbol Türkiyə
    ЧМ-2026: Турция разгромила Болгарию, Латвия не справилась с Андоррой

