DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutub
Futbol
- 12 oktyabr, 2025
- 00:52
DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində daha 8 qarşılaşma baş tutub.
"Report"un məlumatına görə, E qrupunda yer alan Türkiyə səfərdə Bolqarıstanla qarşılaşıb.
Eyni qrupda İspaniya doğma meydanda Gürcüstanı qəbul edib.
DÇ-2026
Seçmə mərhələ
E qrupu
Bolqarıstan - Türkiyə 1:6
İspaniya - Gürcüstan 2:0
F qrupu
Macarıstan - Ermənistan 2:0
Portuqaliya - İrlandiya 1:0
I qrupu
Norveç - İsrail 5:0
Estoniya - İtaliya 1:3
K qrupu
Latviya - Andorra 2:2
Serbiya - Albaniya 0:1
