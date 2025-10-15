ЧМ-2026: Состоялось еще 8 матчей отборочного этапа еврозоны
Футбол
- 15 октября, 2025
- 01:33
В рамках европейского отборочного раунда чемпионата мира 2026 года состоялось еще восемь матчей.
Как передает Report, игры прошли в группах E, F, I и K.
Сборная Турции встретилась дома с Грузией, Италия - с Израилем, Испания - с Болгарией.
Англия сыграла в гостях с Латвией.
ЧМ-2026
Отборочный тур
14 октября
Группа E
Испания – Болгария 4:0
Турция – Грузия 4:1
Группа F
Португалия – Венгрия 2:2
Ирландия – Армения 1:0
Группа I
Эстония – Молдова 1:1
Италия – Израиль 3:0
Группа K
Латвия – Англия 0:5
Андорра – Сербия 1:3.
