ЧМ-2026: Состоялось еще 8 матчей отборочного этапа еврозоны

В рамках европейского отборочного раунда чемпионата мира 2026 года состоялось еще восемь матчей.

Как передает Report, игры прошли в группах E, F, I и K.

Сборная Турции встретилась дома с Грузией, Италия - с Израилем, Испания - с Болгарией.

Англия сыграла в гостях с Латвией.

ЧМ-2026

Отборочный тур

14 октября

Группа E

Испания – Болгария 4:0

Турция – Грузия 4:1

Группа F

Португалия – Венгрия 2:2

Ирландия – Армения 1:0

Группа I

Эстония – Молдова 1:1

Италия – Израиль 3:0

Группа K

Латвия – Англия 0:5

Андорра – Сербия 1:3.