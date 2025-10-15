Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    ЧМ-2026: Состоялось еще 8 матчей отборочного этапа еврозоны

    Футбол
    • 15 октября, 2025
    • 01:33
    В рамках европейского отборочного раунда чемпионата мира 2026 года состоялось еще восемь матчей.

    Как передает Report, игры прошли в группах E, F, I и K.

    Сборная Турции встретилась дома с Грузией, Италия - с Израилем, Испания - с Болгарией.

    Англия сыграла в гостях с Латвией.

    ЧМ-2026

    Отборочный тур

    14 октября

    Группа E

    Испания – Болгария 4:0

    Турция – Грузия 4:1

    Группа F

    Португалия – Венгрия 2:2

    Ирландия – Армения 1:0

    Группа I

    Эстония – Молдова 1:1

    Италия – Израиль 3:0

    Группа K

    Латвия – Англия 0:5

    Андорра – Сербия 1:3.

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutub

