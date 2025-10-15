İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutub

    Futbol
    • 15 oktyabr, 2025
    • 00:49
    DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsində daha 8 qarşılaşma baş tutub.

    "Report"un məlumatına görə, oyunlar E, F, I və K qruplarında keçirilib.

    Türkiyə millisi evdə Gürcüstanla, İtaliya İsraillə, İspaniya Bolqarıstanla üz-üzə gəlib.

    İngiltərə səfərdə Latviya ilə görüşüb.

    DÇ-2026

    Seçmə mərhələ

    14 oktyabr

    E qrupu

    İspaniya – Bolqarıstan 4:0

    Türkiyə - Gürcüstan 4:1

    F qrupu

    Portuqaliya – Macarıstan 2:2

    İrlandiya - Ermənistan 1:0

    I qrupu

    Estoniya – Moldova 1:1

    İtaliya – İsrail 3:0

    K qrupu

    Latviya - İngiltərə 0:5

    Andorra – Serbiya 1:3

    DÇ-2026 seçmə mərhələ Futbol Türkiyə milli komandası
    ЧМ-2026: Состоялось еще 8 матчей отборочного этапа еврозоны

