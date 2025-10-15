DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutub
Futbol
- 15 oktyabr, 2025
- 00:49
DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsində daha 8 qarşılaşma baş tutub.
"Report"un məlumatına görə, oyunlar E, F, I və K qruplarında keçirilib.
Türkiyə millisi evdə Gürcüstanla, İtaliya İsraillə, İspaniya Bolqarıstanla üz-üzə gəlib.
İngiltərə səfərdə Latviya ilə görüşüb.
DÇ-2026
Seçmə mərhələ
14 oktyabr
E qrupu
İspaniya – Bolqarıstan 4:0
Türkiyə - Gürcüstan 4:1
F qrupu
Portuqaliya – Macarıstan 2:2
İrlandiya - Ermənistan 1:0
I qrupu
Estoniya – Moldova 1:1
İtaliya – İsrail 3:0
K qrupu
Latviya - İngiltərə 0:5
Andorra – Serbiya 1:3
