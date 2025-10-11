ЧМ-2026: Состоялось еще 8 матчей отборочного этапа еврозоны
В рамках европейского отборочного раунда чемпионата мира 2026 года состоялось еще восемь матчей.
Как передает Report, в группе D сборная Исландии дома принимала команду Украины.
В группе A Германия встретилась с Люксембургом, а в группе B команды Швеции и Швейцарии определили победителя.
ЧМ-2026 – отборочный турнир, 10 октября
Группа A
Германия – Люксембург 4:0
Северная Ирландия – Словакия 2:0
Группа B
Швеция – Швейцария 0:2
Косово – Словения 0:0
Группа D
Франция – Азербайджан 3:0
Исландия – Украина 3:5
Группа J
Казахстан – Лихтенштейн 4:0
Бельгия – Северная Македония 0:0.
