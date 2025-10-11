Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    ЧМ-2026: Состоялось еще 8 матчей отборочного этапа еврозоны

    Футбол
    • 11 октября, 2025
    • 01:03
    ЧМ-2026: Состоялось еще 8 матчей отборочного этапа еврозоны

    В рамках европейского отборочного раунда чемпионата мира 2026 года состоялось еще восемь матчей.

    Как передает Report, в группе D сборная Исландии дома принимала команду Украины.

    В группе A Германия встретилась с Люксембургом, а в группе B команды Швеции и Швейцарии определили победителя.

    ЧМ-2026 – отборочный турнир, 10 октября

    Группа A

    Германия – Люксембург 4:0

    Северная Ирландия – Словакия 2:0

    Группа B

    Швеция – Швейцария 0:2

    Косово – Словения 0:0

    Группа D

    Франция – Азербайджан 3:0

    Исландия – Украина 3:5

    Группа J

    Казахстан – Лихтенштейн 4:0

    Бельгия – Северная Македония 0:0.

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutub

    Лента новостей