ЧМ-2026: Состоялось еще 8 матчей отборочного этапа еврозоны

В рамках европейского отборочного раунда чемпионата мира 2026 года состоялось еще восемь матчей.

Как передает Report, в группе D сборная Исландии дома принимала команду Украины.

В группе A Германия встретилась с Люксембургом, а в группе B команды Швеции и Швейцарии определили победителя.

ЧМ-2026 – отборочный турнир, 10 октября

Группа A

Германия – Люксембург 4:0

Северная Ирландия – Словакия 2:0

Группа B

Швеция – Швейцария 0:2

Косово – Словения 0:0

Группа D

Франция – Азербайджан 3:0

Исландия – Украина 3:5

Группа J

Казахстан – Лихтенштейн 4:0

Бельгия – Северная Македония 0:0.