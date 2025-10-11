DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutub
Futbol
- 11 oktyabr, 2025
- 00:43
DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində daha 8 qarşılaşma baş tutub.
"Report"un məlumatına görə, D qrupunda yer alan Azərbaycan millisinin rəqiblərindən İslandiya evdə Ukraynanı qəbul edib.
A qrupunda Almaniya Lüksemburqla üz-üzə gəlib. B qrupunda İsveç və İsveçrə milliləri münasibətlərə aydınlıq gətiriblər.
DÇ-2026
Seçmə mərhələ
10 oktyabr
A qrupu
Almaniya - Lüksemburq 4:0
Şimali İrlandiya - Slovakiya 2:0
B qrupu
İsveç - İsveçrə 0:2
Kosovo - Sloveniya 0:0
D qrupu
Fransa - Azərbaycan 3:0
İslandiya - Ukrayna 3:5
J qrupu
Qazaxıstan - Lixtenşteyn 4:0
Belçika - Şimali Makedoniya 0:0
Son xəbərlər
01:20
Ayxan Abbasov: "Futbolçuların əzmkarlıq göstərmələri vacib idi"Futbol
01:13
KİV: HƏMAS oktyabrın 13-də girovları azad edəcəkDigər ölkələr
01:01
Azərbaycan cüdoçularının Qran-pri turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşibFərdi
00:50
KİV: Beynəlxalq qüvvələr Qəzza zolağında oktyabrın 12-də yerləşdiriləcəkDigər ölkələr
00:43
DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutubFutbol
00:39
Video
DÇ-2026: Azərbaycan millisi səfərdə Fransaya məğlub olub - YENİLƏNİB-5Futbol
00:37
Makron yenidən Lekornyunu Baş nazir təyin edibDigər ölkələr
00:26
Video
Həyat yoldaşım, qızımla tankla Gürcüstanla sərhədə gəldik - Qərbi Azərbaycan XronikasıDaxili siyasət
00:03