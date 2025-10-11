İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutub

    Futbol
    • 11 oktyabr, 2025
    • 00:43
    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutub

    DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində daha 8 qarşılaşma baş tutub.

    "Report"un məlumatına görə, D qrupunda yer alan Azərbaycan millisinin rəqiblərindən İslandiya evdə Ukraynanı qəbul edib.

    A qrupunda Almaniya Lüksemburqla üz-üzə gəlib. B qrupunda İsveç və İsveçrə milliləri münasibətlərə aydınlıq gətiriblər.

    DÇ-2026

    Seçmə mərhələ

    10 oktyabr

    A qrupu

    Almaniya - Lüksemburq 4:0

    Şimali İrlandiya - Slovakiya 2:0

    B qrupu

    İsveç - İsveçrə 0:2

    Kosovo - Sloveniya 0:0

    D qrupu

    Fransa - Azərbaycan 3:0

    İslandiya - Ukrayna 3:5

    J qrupu

    Qazaxıstan - Lixtenşteyn 4:0

    Belçika - Şimali Makedoniya 0:0

    DÇ-2026 Futbol seçmə mərhələ
    ЧМ-2026: Состоялось еще 8 матчей отборочного этапа еврозоны

    Son xəbərlər

    01:20

    Ayxan Abbasov: "Futbolçuların əzmkarlıq göstərmələri vacib idi"

    Futbol
    01:13

    KİV: HƏMAS oktyabrın 13-də girovları azad edəcək

    Digər ölkələr
    01:01

    Azərbaycan cüdoçularının Qran-pri turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    00:50

    KİV: Beynəlxalq qüvvələr Qəzza zolağında oktyabrın 12-də yerləşdiriləcək

    Digər ölkələr
    00:43

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutub

    Futbol
    00:39
    Video

    DÇ-2026: Azərbaycan millisi səfərdə Fransaya məğlub olub - YENİLƏNİB-5

    Futbol
    00:37

    Makron yenidən Lekornyunu Baş nazir təyin edib

    Digər ölkələr
    00:26
    Video

    Həyat yoldaşım, qızımla tankla Gürcüstanla sərhədə gəldik - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    00:03

    Salyanda avtomobil 22 yaşlı gənci vuraraq öldürüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti