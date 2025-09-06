ЧМ-2026: Сегодня состоятся 6 матчей отборочного турнира УЕФА
Футбол
- 06 сентября, 2025
- 09:46
Сегодня состоятся очередные матчи отборочного турнира УЕФА чемпионата мира по футболу 2026 года.
Как сообщает Report, в группах F, H и K будет сыграно 6 матчей.
Англия примет дома Андорру, а Австрия на родном поле встретится с Кипром.
Чемпионат мира по футболу 2026, отборочный турнир
6 сентября
Группа F
20:00. Армения - Португалия
22:45. Ирландия - Венгрия
Очки: Армения - 0, Венгрия - 0, Португалия - 0, Ирландия - 0.
Группа H
22:45. Сан-Марино - Босния и Герцеговина
22:45. Австрия – Кипр
Очки: Босния и Герцеговина – 9, Австрия – 6, Румыния – 6, Кипр – 3, Сан-Марино – 0.
Группа K
17:00. Латвия – Сербия
22:45. Англия – Андорра
Очки: Англия – 9, Албания – 5, Сербия – 4, Латвия – 4, Андорра – 0.
