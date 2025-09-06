Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Футбол
    • 06 сентября, 2025
    • 09:46
    ЧМ-2026: Сегодня состоятся 6 матчей отборочного турнира УЕФА

    Сегодня состоятся очередные матчи отборочного турнира УЕФА чемпионата мира по футболу 2026 года.

    Как сообщает Report, в группах F, H и K будет сыграно 6 матчей.

    Англия примет дома Андорру, а Австрия на родном поле встретится с Кипром.

    Чемпионат мира по футболу 2026, отборочный турнир

    6 сентября

    Группа F

    20:00. Армения - Португалия

    22:45. Ирландия - Венгрия

    Очки: Армения - 0, Венгрия - 0, Португалия - 0, Ирландия - 0.

    Группа H

    22:45. Сан-Марино - Босния и Герцеговина

    22:45. Австрия – Кипр

    Очки: Босния и Герцеговина – 9, Австрия – 6, Румыния – 6, Кипр – 3, Сан-Марино – 0.

    Группа K

    17:00. Латвия – Сербия

    22:45. Англия – Андорра

    Очки: Англия – 9, Албания – 5, Сербия – 4, Латвия – 4, Андорра – 0.

