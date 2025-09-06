DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə bu gün 6 görüş keçiriləcək
- 06 sentyabr, 2025
- 09:24
2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları bu gün baş tutacaq.
"Report"un məlumatına görə, F, H, K qruplarında ümumilikdə 6 görüş keçiriləcək.
İngiltərə evdə Andorranı qəbul edəcək. Avstriya doğma meydanda Kiprlə qarşılaşacaq.
DÇ-2026, seçmə mərhələ
6 sentyabr
F qrupu
20:00. Ermənistan - Portuqaliya
22:45. İrlandiya - Macarıstan
Xal durumu: Ermənistan - 0, Macarıstan - 0, Portuqaliya - 0, İrlandiya - 0.
H qrupu
22:45. San Marino - Bosniya və Herseqovina
22:45. Avstriya - Kipr
Xal durumu: Bosniya və Herseqovina - 9, Avstriya - 6, Rumıniya - 6, Kipr - 3, San Marino - 0.
K qrupu
17:00. Latviya - Serbiya
22:45. İngiltərə - Andorra
Xal durumu: İngiltərə - 9, Albaniya - 5, Serbiya - 4, Latviya - 4, Andorra - 0.