    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə bu gün 6 görüş keçiriləcək

    Futbol
    • 06 sentyabr, 2025
    • 09:24
    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə bu gün 6 görüş keçiriləcək

    2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları bu gün baş tutacaq. 

    "Report"un məlumatına görə, F, H, K qruplarında ümumilikdə 6 görüş keçiriləcək.  

    İngiltərə evdə Andorranı qəbul edəcək. Avstriya doğma meydanda Kiprlə qarşılaşacaq.

    DÇ-2026, seçmə mərhələ

    6 sentyabr

    F qrupu

    20:00. Ermənistan - Portuqaliya

    22:45. İrlandiya - Macarıstan

    Xal durumu: Ermənistan - 0, Macarıstan - 0, Portuqaliya - 0, İrlandiya - 0.

    H qrupu

    22:45. San Marino - Bosniya və Herseqovina

    22:45. Avstriya - Kipr

    Xal durumu: Bosniya və Herseqovina - 9, Avstriya - 6, Rumıniya - 6, Kipr - 3, San Marino - 0.

    K qrupu

    17:00. Latviya - Serbiya

    22:45. İngiltərə - Andorra

    Xal durumu: İngiltərə - 9, Albaniya - 5, Serbiya - 4, Latviya - 4, Andorra - 0.

    DÇ-2026 Futbol dünya çempionatı
