    ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сегодня сыграет с командой Франции в Париже

    Футбол
    • 10 октября, 2025
    • 09:23
    ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сегодня сыграет с командой Франции в Париже

    Cборная Азербайджана по футболу сегодня проведет очередной матч в отборочном этапе чемпионата мира.

    Как сообщает Report, подопечные главного тренера Айхана Аббасова в группе D встретятся со сборной Франции в Париже.

    Матч, который начнется в 18:00 по бакинскому времени на стадионе Park de Prins, будет судить норвежский арбитр ФИФА Рохит Сагги.

    Отметим, что сборная Франции лидирует в группе с 6 очками. Исландия с 3 очками занимает второе место. Сборные Украины и Азербайджана с 1 очком делят соответственно 3-е и 4-е места.

    ЧМ-2026 Париж отборочный этап Франция-Азербайджан
    DÇ-2026: Azərbaycan millisi bu gün Parisdə Fransa yığması ilə qarşılaşacaq
    2026 World Cup: Azerbaijan national team to face France today in Paris

