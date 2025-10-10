ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сегодня сыграет с командой Франции в Париже

Cборная Азербайджана по футболу сегодня проведет очередной матч в отборочном этапе чемпионата мира.

Как сообщает Report, подопечные главного тренера Айхана Аббасова в группе D встретятся со сборной Франции в Париже.

Матч, который начнется в 18:00 по бакинскому времени на стадионе Park de Prins, будет судить норвежский арбитр ФИФА Рохит Сагги.

Отметим, что сборная Франции лидирует в группе с 6 очками. Исландия с 3 очками занимает второе место. Сборные Украины и Азербайджана с 1 очком делят соответственно 3-е и 4-е места.