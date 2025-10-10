DÇ-2026: Azərbaycan millisi bu gün Parisdə Fransa yığması ilə qarşılaşacaq
Futbol
- 10 oktyabr, 2025
- 09:10
Futbol üzrə Azərbaycan millisi bu gün dünya çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçını keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, D qrupunda yer alan Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu komanda Parisdə Fransa yığması ilə qarşılaşacaq.
"Park de Prins" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də start götürəcək qarşılaşmanı norveçli FIFA referisi Rohit Saqqi idarə edəcək.
Qeyd edək ki, Fransa millisi 6 xalla qrup lideridir. İslandiya 3 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. Ukrayna və Azərbaycan yığmaları isə hərəyə 1 xalla müvafiq olaraq 3-cü və 4-cü pillələri bölüşür.
