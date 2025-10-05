Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    • 05 октября, 2025
    • 12:24
    ЧМ-2026: Определился состав сборной Азербайджана на матчи с Фанцией и Украиной

    Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) раскрыла состав сборной на матчи отборочного этапа ЧМ-2026 с Францией и Украиной.

    Как сообщает Report со ссылкой на АФФА, "милли" 6-8 октября проведет в Баку тренировочные сборы, после чего в среду отправится в Париж.

    Отметим, что сборная 10 октября проведет на "Парк де Пренс" матч против сборной Франции, спустя три дня на стадионе "Краковия" в польском Кракове азербайджанские футболисты встретятся с командой Украины.

    №.

    Имя / Фамилия

    Клуб

    1

    Шахруддин Магомедалиев

    "Карабах"

    2

    Айдын Байрамов

    "Зиря"

    3

    Рза Джафаров

    "Нефтчи"

    4

    Бахлул Мустафазаде

    "Карабах"

    5

    Антон Кривоцюк

    "Тэджон Хана Ситизен" (Южная Корея)

    6

    Эльвин Бадалов

    "Нефтчи"

    7

    Джалал Гусейнов

    "Арда" (Болгария)

    8

    Рахман Дашдемиров

    "Сабах"

    9

    Аббас Гусейнов

    "Карабах"

    10

    Фаиг Гаджиев

    "Туран Товуз"

    11

    Гисмят Алыев

    "Зиря"

    12

    Эльвин Джафаргулиев

    "Карабах"

    13

    Раиль Мамедов

    "Aраз-Нахчыван"

    14

    Эмин Махмудов

    "Нефтчи"

    15

    Мурад Хачаев

    "Нефтчи"

    16

    Сабухи Абдуллазаде

    "Сумгайыт"

    17

    Исмаил Ибрагимли

    "Зиря"

    18

    Абдулла Хайбуллаев

    "Сабах"

    19

    Торал Байрамов

    "Карабах"

    20

    Джейхун Нуриев

    "Зиря"

    21

    Рустам Ахмедзаде

    "Сумгайыт"

    22

    Анатолий Нуриев

    "Сабах"

    23

    Махир Эмрели

    "Кайзерслаутерн"(Германия)

    24

    Ренат Дадашов

    "Мотор" (Польша)

    25

    Муса Гурбанлы

    "Карабах"

    26

    Нариман Ахундзаде

    "Карабах"
    сборная Азербайджана футбол АФФА
