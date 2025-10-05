ЧМ-2026: Определился состав сборной Азербайджана на матчи с Фанцией и Украиной

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) раскрыла состав сборной на матчи отборочного этапа ЧМ-2026 с Францией и Украиной.

Как сообщает Report со ссылкой на АФФА, "милли" 6-8 октября проведет в Баку тренировочные сборы, после чего в среду отправится в Париж.

Отметим, что сборная 10 октября проведет на "Парк де Пренс" матч против сборной Франции, спустя три дня на стадионе "Краковия" в польском Кракове азербайджанские футболисты встретятся с командой Украины.