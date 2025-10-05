ЧМ-2026: Определился состав сборной Азербайджана на матчи с Фанцией и Украиной
- 05 октября, 2025
- 12:24
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) раскрыла состав сборной на матчи отборочного этапа ЧМ-2026 с Францией и Украиной.
Как сообщает Report со ссылкой на АФФА, "милли" 6-8 октября проведет в Баку тренировочные сборы, после чего в среду отправится в Париж.
Отметим, что сборная 10 октября проведет на "Парк де Пренс" матч против сборной Франции, спустя три дня на стадионе "Краковия" в польском Кракове азербайджанские футболисты встретятся с командой Украины.
|
№.
|
Имя / Фамилия
|
Клуб
|
1
|
Шахруддин Магомедалиев
|
"Карабах"
|
2
|
Айдын Байрамов
|
"Зиря"
|
3
|
Рза Джафаров
|
"Нефтчи"
|
4
|
Бахлул Мустафазаде
|
"Карабах"
|
5
|
Антон Кривоцюк
|
"Тэджон Хана Ситизен" (Южная Корея)
|
6
|
Эльвин Бадалов
|
"Нефтчи"
|
7
|
Джалал Гусейнов
|
"Арда" (Болгария)
|
8
|
Рахман Дашдемиров
|
"Сабах"
|
9
|
Аббас Гусейнов
|
"Карабах"
|
10
|
Фаиг Гаджиев
|
"Туран Товуз"
|
11
|
Гисмят Алыев
|
"Зиря"
|
12
|
Эльвин Джафаргулиев
|
"Карабах"
|
13
|
Раиль Мамедов
|
"Aраз-Нахчыван"
|
14
|
Эмин Махмудов
|
"Нефтчи"
|
15
|
Мурад Хачаев
|
"Нефтчи"
|
16
|
Сабухи Абдуллазаде
|
"Сумгайыт"
|
17
|
Исмаил Ибрагимли
|
"Зиря"
|
18
|
Абдулла Хайбуллаев
|
"Сабах"
|
19
|
Торал Байрамов
|
"Карабах"
|
20
|
Джейхун Нуриев
|
"Зиря"
|
21
|
Рустам Ахмедзаде
|
"Сумгайыт"
|
22
|
Анатолий Нуриев
|
"Сабах"
|
23
|
Махир Эмрели
|
"Кайзерслаутерн"(Германия)
|
24
|
Ренат Дадашов
|
"Мотор" (Польша)
|
25
|
Муса Гурбанлы
|
"Карабах"
|
26
|
Нариман Ахундзаде
|
"Карабах"