DÇ-2026: Azərbaycanın futbol üzrə millisinin heyəti açıqlanıb
- 05 oktyabr, 2025
- 11:56
Azərbaycanın futbol üzrə milli komandası oktyabrın 6-dan 8-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan bildirilib.
Milli oktyabrın 8-də Fransanın paytaxtı Parisə yollanacaq.
Komandanın baş məşqçisi Ayxan Abbasov DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində oktyabrın 10-da "Park de Prens"də Fransa yığması, oktyabrın 13-də isə Polşanın Krakov şəhərində yerləşən "Krakoviya" stadionunda Ukrayna seçməsinə qarşı keçiriləcək oyunlar üçün heyəti açıqlayıb.
A millinin heyətini nəzərinizə çatdırırıq:
|
S.
|
Ad / Soyad
|
Klub
|
1
|
Şahruddin Məhəmmədəliyev
|
Qarabağ
|
2
|
Aydın Bayramov
|
Zirə
|
3
|
Rza Cəfərov
|
Neftçi
|
4
|
Bəhlul Mustafazadə
|
Qarabağ
|
5
|
Anton Krivotsyuk
|
Daejon Hana (Cənubi Koreya)
|
6
|
Elvin Bədəlov
|
Neftçi
|
7
|
Cəlal Hüseynov
|
Arda (Bolqarıstan)
|
8
|
Rəhman Daşdəmirov
|
Sabah
|
9
|
Abbas Hüseynov
|
Qarabağ
|
10
|
Faiq Hacıyev
|
Turan Tovuz
|
11
|
Qismət Alıyev
|
Zirə
|
12
|
Elvin Cəfərquliyev
|
Qarabağ
|
13
|
Rahil Məmmədov
|
Araz-Naxçıvan
|
14
|
Emin Mahmudov
|
Neftçi
|
15
|
Murad Xaçayev
|
Neftçi
|
16
|
Səbuhi Abdullazadə
|
Sumqayıt
|
17
|
İsmayıl İbrahimli
|
Zirə
|
18
|
Abdulla Xaybullayev
|
Sabah
|
19
|
Toral Bayramov
|
Qarabağ
|
20
|
Ceyhun Nuriyev
|
Zirə
|
21
|
Rüstəm Əhmədzadə
|
Sumqayıt
|
22
|
Anatoli Nuriyev
|
Sabah
|
23
|
Mahir Emreli
|
Kayzerslautern (Almaniya)
|
24
|
Renat Dadaşov
|
Motor (Polşa)
|
25
|
Musa Qurbanlı
|
Qarabağ
|
26
|
Nəriman Axundzadə
|
Qarabağ