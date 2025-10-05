İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    

    DÇ-2026: Azərbaycanın futbol üzrə millisinin heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 05 oktyabr, 2025
    • 11:56
    DÇ-2026: Azərbaycanın futbol üzrə millisinin heyəti açıqlanıb

    Azərbaycanın futbol üzrə milli komandası oktyabrın 6-dan 8-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.

    Bu barədə "Report"a AFFA-dan bildirilib.

    Milli oktyabrın 8-də Fransanın paytaxtı Parisə yollanacaq.

    Komandanın baş məşqçisi Ayxan Abbasov DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində oktyabrın 10-da "Park de Prens"də Fransa yığması, oktyabrın 13-də isə Polşanın Krakov şəhərində yerləşən "Krakoviya" stadionunda Ukrayna seçməsinə qarşı keçiriləcək oyunlar üçün heyəti açıqlayıb.

    A millinin heyətini nəzərinizə çatdırırıq:

    S.

    Ad / Soyad

    Klub

    1

    Şahruddin Məhəmmədəliyev

    Qarabağ

    2

    Aydın Bayramov

    Zirə

    3

    Rza Cəfərov

    Neftçi

    4

    Bəhlul Mustafazadə

    Qarabağ

    5

    Anton Krivotsyuk

    Daejon Hana (Cənubi Koreya)

    6

    Elvin Bədəlov

    Neftçi

    7

    Cəlal Hüseynov

    Arda (Bolqarıstan)

    8

    Rəhman Daşdəmirov

    Sabah

    9

    Abbas Hüseynov

    Qarabağ

    10

    Faiq Hacıyev

    Turan Tovuz

    11

    Qismət Alıyev

    Zirə

    12

    Elvin Cəfərquliyev

    Qarabağ

    13

    Rahil Məmmədov

    Araz-Naxçıvan

    14

    Emin Mahmudov

    Neftçi

    15

    Murad Xaçayev

    Neftçi

    16

    Səbuhi Abdullazadə

    Sumqayıt

    17

    İsmayıl İbrahimli

    Zirə

    18

    Abdulla Xaybullayev

    Sabah

    19

    Toral Bayramov

    Qarabağ

    20

    Ceyhun Nuriyev

    Zirə

    21

    Rüstəm Əhmədzadə

    Sumqayıt

    22

    Anatoli Nuriyev

    Sabah

    23

    Mahir Emreli

    Kayzerslautern (Almaniya)

    24

    Renat Dadaşov

    Motor (Polşa)

    25

    Musa Qurbanlı

    Qarabağ

    26

    Nəriman Axundzadə

    Qarabağ

    DÇ-2026 ayxan abbasov Azərbaycan millisi Futbol heyət açıqlanıb
    ЧМ-2026: Определился состав сборной Азербайджана на матчи с Фанцией и Украиной

