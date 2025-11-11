ЧМ-2026: Определены судьи матча Азербайджан - Исландия

Определены судьи на отборочный матч чемпионата мира 2026 между сборными Азербайджана и Исландии, который пройдет в Баку 13 ноября.

Как сообщает Report, главным судьей встречи, которая состоится на Нефтчи Арене, будет представитель Черногории.

Главному арбитру Николе Дабановичу будут помогать Владан Тодорович и Срджан Йованович.

Функции четвертого судьи будет выполнять Милош Бошкович.

Сербы Момчило Маркович и Александар Живкович будут представлены в системе VAR.