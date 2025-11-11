Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    ЧМ-2026: Определены судьи матча Азербайджан - Исландия

    Футбол
    • 11 ноября, 2025
    • 14:34
    ЧМ-2026: Определены судьи матча Азербайджан - Исландия

    Определены судьи на отборочный матч чемпионата мира 2026 между сборными Азербайджана и Исландии, который пройдет в Баку 13 ноября.

    Как сообщает Report, главным судьей встречи, которая состоится на Нефтчи Арене, будет представитель Черногории.

    Главному арбитру Николе Дабановичу будут помогать Владан Тодорович и Срджан Йованович.

    Функции четвертого судьи будет выполнять Милош Бошкович.

    Сербы Момчило Маркович и Александар Живкович будут представлены в системе VAR.

    DÇ-2026: Azərbaycan - İslandiya oyununun hakimləri müəyyənləşib

    Лента новостей