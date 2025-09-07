Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    ЧМ-2026: Матч Азербайджан-Украина будет судить бригада из Греции

    Футбол
    • 07 сентября, 2025
    • 13:02
    ЧМ-2026: Матч Азербайджан-Украина будет судить бригада из Греции

    Матч отборочного этапа ЧМ-2026 между сборными Азербайджана и Украины в Баку будет судить греческая бригада.

    Как сообщает Report, главным арбитром назначен рефери ФИФА Вассилис Фотиас, на бровках ему будут помогать Андреас Мейнтанас и Михаил Пападакис. Функции четвертого судьи выполнит Анастасион Папапетру.

    На позиции VAR будет Ангелос Евангелу, AVAR - Йоаннис Пападопулос.

    Отметим, что матч Азербайджан - Украина состоится 9 сентября на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, старт запланирован на 20:00.

    ЧМ-2026 судейская бригада Азербайджан Украина сборная Азербайджана по футболу
    Azərbaycan - Ukrayna oyununun hakimləri açıqlanıb

    Последние новости

    13:33

    В Таиланде назначен новый премьер-министр

    Другие страны
    13:18

    Исиба подтвердил отставку с поста премьера Японии - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:04

    Арестован начальник полиции Антальи

    В регионе
    13:02

    ЧМ-2026: Матч Азербайджан-Украина будет судить бригада из Греции

    Футбол
    12:57

    В Насиминском районе Баку в квартире обнаружено тело

    Происшествия
    12:50

    Двое футболистов ПСЖ выбыли из строя из-за травм

    Футбол
    12:38

    Объявлены ожидаемые погодные условия на пляжах Абшерона

    Экология
    12:35

    В МИД Азербайджана поздравили Бразилию с национальным праздником

    Внешняя политика
    12:31

    Президент Украины прокомментировал ночную атаку России

    Другие страны
    Лента новостей