ЧМ-2026: Матч Азербайджан-Украина будет судить бригада из Греции
Футбол
- 07 сентября, 2025
- 13:02
Матч отборочного этапа ЧМ-2026 между сборными Азербайджана и Украины в Баку будет судить греческая бригада.
Как сообщает Report, главным арбитром назначен рефери ФИФА Вассилис Фотиас, на бровках ему будут помогать Андреас Мейнтанас и Михаил Пападакис. Функции четвертого судьи выполнит Анастасион Папапетру.
На позиции VAR будет Ангелос Евангелу, AVAR - Йоаннис Пападопулос.
Отметим, что матч Азербайджан - Украина состоится 9 сентября на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, старт запланирован на 20:00.
Последние новости
13:33
В Таиланде назначен новый премьер-министрДругие страны
13:18
Исиба подтвердил отставку с поста премьера Японии - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:04
Арестован начальник полиции АнтальиВ регионе
13:02
ЧМ-2026: Матч Азербайджан-Украина будет судить бригада из ГрецииФутбол
12:57
В Насиминском районе Баку в квартире обнаружено телоПроисшествия
12:50
Двое футболистов ПСЖ выбыли из строя из-за травмФутбол
12:38
Объявлены ожидаемые погодные условия на пляжах АбшеронаЭкология
12:35
В МИД Азербайджана поздравили Бразилию с национальным праздникомВнешняя политика
12:31