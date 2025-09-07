ЧМ-2026: Матч Азербайджан-Украина будет судить бригада из Греции

Матч отборочного этапа ЧМ-2026 между сборными Азербайджана и Украины в Баку будет судить греческая бригада.

Как сообщает Report, главным арбитром назначен рефери ФИФА Вассилис Фотиас, на бровках ему будут помогать Андреас Мейнтанас и Михаил Пападакис. Функции четвертого судьи выполнит Анастасион Папапетру.

На позиции VAR будет Ангелос Евангелу, AVAR - Йоаннис Пападопулос.

Отметим, что матч Азербайджан - Украина состоится 9 сентября на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, старт запланирован на 20:00.