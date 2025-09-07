İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Azərbaycan - Ukrayna oyununun hakimləri açıqlanıb

    Futbol
    • 07 sentyabr, 2025
    • 12:26
    Azərbaycan - Ukrayna oyununun hakimləri açıqlanıb

    Azərbaycan millisinin Ukrayna yığması ilə Bakıda keçirəcəyi DÇ-2026-nın seçmə mərhələ oyununun hakim təyinatları açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Yunanıstandan olan ədalət təmsilçilərinə tapşırılıb.

    FIFA referisi Vassilis Fotiasa Andreas Meintanas və Mixail Papadakis köməklik göstərəcək. Dördüncü hakim funksiyasınl Anastasion Papapetru yerinə yetirəcək. 

    VAR-da Angelos Evangelu, AVAR-da Yoannis Papadopulos əyləşəcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan – Ukrayna qarşılaşması sentyabrın 9-da, saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda baş tutacaq.

    ЧМ-2026: Матч Азербайджан-Украина будет судить бригада из Греции

