ЧМ-2026: АФФА объявила продажу билетов на матчи сборной с Исландией и Францией
Футбол
- 28 октября, 2025
- 10:54
АФФА объявила о начале продажи билетов на матчи национальной сборной против Исландии и Франции в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Как сообщает Report, билеты доступны на платформе Iticket.az.
Стоимость билетов на игру с Исландией составляет от 5 до 30 манатов, а на матч с Францией - от 5 до 200 манатов.
Встреча Азербайджан - Исландия состоится 13 ноября в 21:00 на стадионе в поселке 8-й километр, а матч Азербайджан - Франция пройдет 16 ноября в 21:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Последние новости
11:25
ЦБА: Имеются широкие возможности для деятельности тюркских государств в страховом сектореФинансы
11:24
Фото
Почтовые марки АДР официально внесены в международную систему нумерации WNSИКТ
11:22
Фото
Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью хлопкоперерабатывающего завода в СабирабадеДругие
11:15
Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству семян в СабирабадеВнутренняя политика
11:15
Казахстан изучает влияние международных санкций в отношении российского ЛУКОЙЛаЭнергетика
11:14
Президент Азербайджана поздравил чешского коллегу с национальным праздникомВнешняя политика
11:06
Футбол и развлечения вместе — специальная скидка на пакет "Digiturk" от "CityNet TV"!Бизнес
11:05
Азербайджан присоединился к TÜRKÜNİB с 13 высшими учебными заведениямиНаука и образование
11:02