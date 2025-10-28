Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    ЧМ-2026: АФФА объявила продажу билетов на матчи сборной с Исландией и Францией

    Футбол
    • 28 октября, 2025
    • 10:54
    ЧМ-2026: АФФА объявила продажу билетов на матчи сборной с Исландией и Францией

    АФФА объявила о начале продажи билетов на матчи национальной сборной против Исландии и Франции в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

    Как сообщает Report, билеты доступны на платформе Iticket.az.

    Стоимость билетов на игру с Исландией составляет от 5 до 30 манатов, а на матч с Францией - от 5 до 200 манатов.

    Встреча Азербайджан - Исландия состоится 13 ноября в 21:00 на стадионе в поселке 8-й километр, а матч Азербайджан - Франция пройдет 16 ноября в 21:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    чемпионат мира футбол АФФА продажа билетов
    DÇ-2026: Azərbaycan millisinin İslandiya və Fransaya qarşı oyunlarının biletləri satışa çıxarılıb

