ЧМ-2026: АФФА объявила продажу билетов на матчи сборной с Исландией и Францией

АФФА объявила о начале продажи билетов на матчи национальной сборной против Исландии и Франции в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает Report, билеты доступны на платформе Iticket.az.

Стоимость билетов на игру с Исландией составляет от 5 до 30 манатов, а на матч с Францией - от 5 до 200 манатов.

Встреча Азербайджан - Исландия состоится 13 ноября в 21:00 на стадионе в поселке 8-й километр, а матч Азербайджан - Франция пройдет 16 ноября в 21:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.