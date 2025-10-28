DÇ-2026: Azərbaycan millisinin İslandiya və Fransaya qarşı oyunlarının biletləri satışa çıxarılıb
Futbol
- 28 oktyabr, 2025
- 10:39
Azərbaycan millisinin DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində İslandiya və Fransa yığmalarına qarşı keçirəcəyi matçların biletləri satışa çıxarılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"İticket.az" vasitəsilə satılan biletlərin qiymətləri İslandiya ilə oyun üçün 5-30 manat aralığında dəyişir. Azərbaycan - Fransa görüşü üçün bilet qiymətləri isə 5-200 manat aralığındadır.
Qeyd edək ki, İslandiya ilə qarşılaşma noyabrın 13-də, saat 21:00-da 8-ci km qəsəbə stadionunda keçiriləcək. Azərbaycan – Fransa matçı isə noyabrın 16-da, saat 21:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək.
Son xəbərlər
10:49
AMB rəsmisi: "Türk dövlətlərinin sığorta sektorunda birgə fəaliyyətinə geniş imkanlar var"Maliyyə
10:43
Foto
AXC-nin buraxdığı ilk markalar beynəlxalq səviyyədə qeydiyyatdan keçirilibİKT
10:41
Qızıl Kəngərli kəndində aqrar istehsalat klasterinin yaradılması üzrə işçi qrupu formalaşdırılıbDaxili siyasət
10:40
Samir Şərifov: Keçən il Azərbaycanla Belarus arasında ticarət dövriyyəsi 42 % artıbXarici siyasət
10:39
Foto
Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Abdulla Quliyevlə vida mərasimi keçirilibDaxili siyasət
10:39
DÇ-2026: Azərbaycan millisinin İslandiya və Fransaya qarşı oyunlarının biletləri satışa çıxarılıbFutbol
10:38
Foto
Video
FHN "Qafqaz Konserv Zavodu" MMC-də istehsalat qəzaları zamanı xilasetmə ilə bağlı təlim keçiribHadisə
10:37
Azərbaycanda "Türk Dövlətləri Insurtech Zirvəsi" keçirilirMaliyyə
10:33