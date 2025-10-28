İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    DÇ-2026: Azərbaycan millisinin İslandiya və Fransaya qarşı oyunlarının biletləri satışa çıxarılıb

    Futbol
    • 28 oktyabr, 2025
    • 10:39
    Azərbaycan millisinin DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində İslandiya və Fransa yığmalarına qarşı keçirəcəyi matçların biletləri satışa çıxarılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "İticket.az" vasitəsilə satılan biletlərin qiymətləri İslandiya ilə oyun üçün 5-30 manat aralığında dəyişir. Azərbaycan - Fransa görüşü üçün bilet qiymətləri isə 5-200 manat aralığındadır.

    Qeyd edək ki, İslandiya ilə qarşılaşma noyabrın 13-də, saat 21:00-da 8-ci km qəsəbə stadionunda keçiriləcək. Azərbaycan – Fransa matçı isə noyabrın 16-da, saat 21:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək.

    Azərbaycan millisi DÇ-2026 biletlər İslandiya millisi Fransa millisi

