ЧМ-2022: За сутки на билеты были поданы более миллиона заявок

10:45

Международная федерация футбола (ФИФА) получила 1,2 млн запросов на покупку билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре в первые сутки после начала продаж.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Больше всего запросов поступило от болельщиков из Катара, Аргентины, Мексики, США, ОАЭ, Англии, Индии, Саудовской Аравии, Бразилии и Франции. Болельщики со всего мира оставили заявки на покупку более 140 тыс. билетов на финальный матч и более 80 тыс. билетов на первый матч.

Первый этап продаж продлится до 8 февраля.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.