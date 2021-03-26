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ЧМ-2022: Сыграны последние матчи первого тура отборочного турнира 

ЧМ-2022: Сыграны последние матчи первого тура отборочного турнира  Сборная Швеции по футболу одержала победу над командой Грузии со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Футбол
26 марта 2021 г. 02:04
ЧМ-2022: Сыграны последние матчи первого тура отборочного турнира 

Сборная Швеции по футболу одержала победу над командой Грузии со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Мяч на 35-й минуте забил полузащитник "Краснодара" Виктор Классон, результативной передачей отметился нападающий "Милана" Златан Ибрагимович. Для 39-летнего форварда этот матч стал первым за сборную с 2016 года. Кроме того, он стал самым возрастным игроком в истории сборной Швеции (39 лет 173 дня), обойдя голкипера Томаса Равелли (38 лет 59 дней).

В другом матче группы B сборная Испании сыграла вничью с командой Греции - 1:1. В следующем туре, матчи которого запланированы на 28 марта, пройдут игры Косово - Швеция и Грузия - Испания.

В группе C сборная Швейцарии обыграла команду Болгарии со счетом 3:1, а сборная Италии оказалась сильнее команды Северной Ирландии (2:0), в следующем туре швейцарцы примут литовцев, а болгары - итальянцев.

В группе F прошло три матча - датчане победили израильтян (2:0), встречи Молдавия - Фарерские острова (1:1) и Шотландия - Австрия (2:2) завершились вничью. 28 марта сборная Дании примет команду Молдавии, сборная Австрии - команду Фарерских островов, сборная Израиля - команду Шотландии.

Сборная Англии в матче группы I разгромила команду Сан-Марино (5:0), сборная Албании оказалась сильнее команды Андорры (1:0), а сборные Польши и Венгрии разошлись миром (3:3). В следующем туре 28 марта состоятся встречи Албания - Англия, Польша - Андорра и Сан-Марино - Венгрия.

В группе J сборная Германии одержала крупную победу над командой Исландии (3:0), румынская сборная переиграла команду Северной Македонии (3:2), а сборная Армении - команду Лихтенштейна (1:0). 28 марта румынские футболисты примут немцев, сборная Армении сыграет с командой Исландии, а сборная Северной Македонии встретится с командой Лихтенштейна.

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