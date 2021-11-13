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ЧМ-2022: Норвегия не смогла обыграть сборную Латвии

ЧМ-2022: Норвегия не смогла обыграть сборную Латвии Команда Норвегии со счетом 0:0 сыграла вничью со сборной Латвии в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года.
Футбол
13 ноября 2021 г. 23:01

Команда Норвегии со счетом 0:0 сыграла вничью со сборной Латвии в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как передает Report, встреча проходила в Осло.

В заявке норвежцев на матч по причине травмы отсутствовал нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.

Норвежцы после девяти матчей занимают третью строчку в группе G, набрав 18 очков. Латвийцы идут пятыми (6 очков, девять матчей). Лидером группы является команда Нидерландов (19; 8), на второй строчке располагаются сборная Турции, которые опережают норвежцев по разнице забытых и пропущенных мячей (18; 9), на четвертой - сборная Черногории (11; 8), на шестой - сборная Гибралтара (0; 9).

Заключительные матчи отборочного раунда команды проведут 16 ноября на выезде: норвежцы встретятся с нидерландцами, а сборная Латвии - с командой Гибралтара.

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