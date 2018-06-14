ЧМ-2018: Бывшие главные тренеры сборной Азербайджана назвали своих фаворитов

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Бывшие главные тренеры сборной Азербайджана Берти Фогтс (Германия) и Роберт Просинечки (Хорватия) назвали фаворитов на чемпионате мира 2018 года.

Как сообщает Report, в связанной с мундиалем статье в "RP Online" Б.Фогтс в качестве фаворитов назвал 4 страны.

72-летний специалист особо подчеркнул своих земляков: "Фаворитами являются Бразилия, Франция, Аргентина и мы. Сборную Бельгии также включают в этот ряд. Однако, в больших турнирах они выступают слабо".

В заявлении сайту klix.ba Р.Просинечки отметил, что имеет 4 фаворитов: "Чемпионом мира станет одна из 3-4 команд. Основным фаворитом является Бразилия, немцы постоянно в этом списке. Вслед за ними идут французы и испанцы. Многие также считают фаворитом Аргентину, но я так не думаю".

49-летний специалист также затронул шансы сборной Хорватии. По его словам, в составе сборной есть футболисты, выступавшие в лучших клубах мира: "Они уже стали профессионалами. Думаю, что мы покинем группу. В случае, если Хорватия станет обладателем 1-го места в группе, она может пойти далеко".

Отметим, что Берти Фогтс в 2008-2014 годах возглавлял сборную Азербайджана. В 1996 году он стал чемпионом Европы как главный тренер Германии.

А Роберт Просинечки в 2014–2017 годах был главным тренером сборной. В истории мировых чемпионатов он является единственным футболистом, забившим гол в составе двух различных сборных - Югославии и Хорватии.