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    Член "Атлетико" признан в Гане игроком года

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Футболист испанского клуба "Атлетико" (Мадрид) Томас Партей признан в Гане игроком года.  

    Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, 25-летнего полузащитника удостоили этой премии на церемонии в отеле Marriott в столице Ганы Аккре. 

    В данной номинации Партей оставил позади Джордана Айю (ФК "Суонси Сити") и Альберта Адома (ФК "Астон Вилла").

    Отметим, что в сезоне 2017/2018 Томас Партей участвовал в составе "Атлетико" в 50 матчах, включая все турниры, и забил 5 голов. 

    Он также отличился в групповом этапе Лиги чемпионов на встрече с "Карабахом" в Мадриде. 

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