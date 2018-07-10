Член "Атлетико" признан в Гане игроком года

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Футболист испанского клуба "Атлетико" (Мадрид) Томас Партей признан в Гане игроком года.

Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, 25-летнего полузащитника удостоили этой премии на церемонии в отеле Marriott в столице Ганы Аккре.

В данной номинации Партей оставил позади Джордана Айю (ФК "Суонси Сити") и Альберта Адома (ФК "Астон Вилла").

Отметим, что в сезоне 2017/2018 Томас Партей участвовал в составе "Атлетико" в 50 матчах, включая все турниры, и забил 5 голов.

Он также отличился в групповом этапе Лиги чемпионов на встрече с "Карабахом" в Мадриде.