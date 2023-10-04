О нас

Чемпионат мира 2030 года пройдет сразу в шести странах

Чемпионат мира 2030 года пройдет сразу в шести странах Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет в шести странах на трех континентах.
Футбол
4 октября 2023 г. 20:59
Чемпионат мира 2030 года пройдет сразу в шести странах

Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет в шести странах на трех континентах.

Как передает Report, об этом сообщает The Athletic.

Примут турнир Испания, Португалия и Марокко, но первые три матча чемпионата состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Так, Международная федерация футбола (ФИФА) хочет отдать дань памяти столетию первого чемпионата мира, который прошел на полях Уругвая.

Хозяева мирового чемпионата будут официально объявлены в 2024 году на конгрессе ФИФА.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финальном матче одолела национальную команду Франции в серии пенальти.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
4 октября 2023 г. 13:51
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
3 октября 2023 г. 20:31
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
3 октября 2023 г. 19:58
На строительство автомобильной дороги в Имишли выделено 15,8 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Имишли выделено 15,8 млн манатов
3 октября 2023 г. 17:12
Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране
Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране
3 октября 2023 г. 16:31
Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность
Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность
3 октября 2023 г. 14:19
Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса
3 октября 2023 г. 05:36
Обстреляны позиции армии Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района
Обстреляны позиции армии Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района
2 октября 2023 г. 20:15
АП: Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством спецпредставительств президента
АП: Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством спецпредставительств президента
2 октября 2023 г. 16:47
Названы работы, проводимые в рамках реинтеграции армянских жителей Карабаха
Названы работы, проводимые в рамках реинтеграции армянских жителей Карабаха
2 октября 2023 г. 16:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi