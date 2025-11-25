Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана сегодня сыграет первый матч

    Футбол
    • 25 ноября, 2025
    • 09:47
    Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана сегодня сыграет первый матч

    Женская сборная Азербайджана U19 сегодня проведет свой первый матч в отборочном раунде чемпионата Европы.

    Как сообщает Report, команда под руководством Габиба Агаева в группе V лиги Б встретится со Словенией.

    Матч начнется в 15:00 по бакинскому времени на стадионе "Кукуш" в Струмице (Северная Македония).

    Следующий матч сборная проведет 28 ноября против Северной Македонии.

    чемпионат Европы футбол сборная Азербайджана АФФА Словения
