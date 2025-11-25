Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана сегодня сыграет первый матч

Женская сборная Азербайджана U19 сегодня проведет свой первый матч в отборочном раунде чемпионата Европы.

Как сообщает Report, команда под руководством Габиба Агаева в группе V лиги Б встретится со Словенией.

Матч начнется в 15:00 по бакинскому времени на стадионе "Кукуш" в Струмице (Северная Македония).

Следующий матч сборная проведет 28 ноября против Северной Македонии.