İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Avropa çempionatı: Azərbaycan millisi bu gün ilk matçına çıxacaq

    Futbol
    • 25 noyabr, 2025
    • 09:23
    Avropa çempionatı: Azərbaycan millisi bu gün ilk matçına çıxacaq

    Azərbaycanın 19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün ilk matçına çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, B Liqasının V qrupunda yer alan Həbib Ağayevin baş məşqçisi olduğu komanda Sloveniya ilə üz-üzə gələcək.

    Görüş Şimali Makedoniyanın Strumitsa şəhərindəki Kukuş stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, yığma növbəti matçını noyabrın 28-də Şimali Makedoniyaya qarşı keçirəcək.

    Azərbaycan U-19 millisi Avropa çempionatı Sloveniya yığması Həbib Ağayev Strumitsa
    Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана сегодня сыграет первый матч

    Son xəbərlər

    10:43

    Azərbaycan XİN Bosniya və Herseqovinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:42

    Naxçıvan Perinatal Mərkəzinin direktoru işdən azad edilib

    Daxili siyasət
    10:39

    Kaliakparov: Qazaxıstan ilin sonuna qədər AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı araşdırmanı təqdim edəcək

    Region
    10:37

    "Neokart" sahibləri "Black Friday"də 5% keşbek qazanacaq!

    Biznes
    10:36
    Foto

    Naxçıvanda əkinlərin bəyan olunması üçün fermerlərə səyyar xidmət göstərilir

    ASK
    10:35

    Babək Hüseynov: "Xəzərdəki yataqların məhsuldarlığını saxlamaq üçün yeni texnologiyaya ehtiyac var"

    Energetika
    10:31

    Azərbaycanlı futbolçu yenidən Qırğızıstan çempionatına qayıtmaq istəyir

    Futbol
    10:20
    Foto

    Bakıda Xəzər Texniki Konfransı və texnologiya sərgisi start götürüb

    Energetika
    10:10

    Azərbaycanın UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinə üzv seçilməsi diplomatiyanın daha bir uğurudur - RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti