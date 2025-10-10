Чемпионат Европы: Молодежная сборная Азербайджана уступила Чехии

Сборная Азербайджана (U-21) провела очередной матч отборочного этапа чемпионата Европы.

Как сообщает Report, команда под руководством Рашада Эюбова, встречавшаяся на выезде с Чехией, уступила сопернику со счетом 0:5.

Отметим, что ранее в рамках отборочного этапа U-21 сборная Азербайджана уступила на выезде Португалии - 0:5, а в Баку сыграла вничью с Болгарией - 1:1.