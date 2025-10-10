Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Чемпионат Европы: Молодежная сборная Азербайджана уступила Чехии

    Футбол
    • 10 октября, 2025
    • 22:25
    Сборная Азербайджана (U-21) провела очередной матч отборочного этапа чемпионата Европы.

    Как сообщает Report, команда под руководством Рашада Эюбова, встречавшаяся на выезде с Чехией, уступила сопернику со счетом 0:5.

    Отметим, что ранее в рамках отборочного этапа U-21 сборная Азербайджана уступила на выезде Португалии - 0:5, а в Баку сыграла вничью с Болгарией - 1:1.

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın U-21 millisi Çexiyaya məğlub olub

