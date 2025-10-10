Avropa çempionatı: Azərbaycanın U-21 millisi Çexiyaya məğlub olub
Futbol
- 10 oktyabr, 2025
- 21:49
Azərbaycanın 21 yaşadək futbolçulardan ibarət yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçını keçirib.
"Report" xəbər verir ki, səfərdə Çexiya ilə qarşılaşan Rəşad Eyubovun baş məşqçisi olduğu komanda rəqibinə 0:5 hesabı ilə uduzub.
Qeyd edək ki, U-21 seçmə mərhələdə daha əvvəl keçirdiyi görüşlərdə səfərdə Portuqaliya yığmasına 0:5 hesabı ilə məğlub olub, Bakıda Bolqarıstanla heç-heçə edib - 1:1.
