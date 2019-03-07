Чемпион Греции интересуется футболистом "Карабаха"

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Игрок сборной Азербайджана и "Карабаха" Махир Мадатов попал в круг интересов греческого клуба АЕК.

Как сообщает Report со ссылкой на местное издание Sport Time, в конце периода зимнего транфсера "желто-черные" провели переговоры с 22-летним нападающим. Переговоры шли в положительном ключе, однако афинский представитель решил отложить вопрос до лета. Тем не менее, Мадатов все еще в центре внимания греческих чемпионов. Не исключено, что АЕК включит молодого форварда в свои ряды летом.

Отметим, что Махир Мадатов в этом сезоне забил 7 голов и сделал 4 плодотворных паса в 34 играх. Он выходил на поле на всех встречах группового этапа Лиги Европы. В сборной Азербайджана Мадатов забил 2 года в 12 играх.