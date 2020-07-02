"Челси" проиграл в гостевом матче

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм Юнайтед" принимал "Челси".

Как передает Report , встреча состоялась на стадионе "Олимпийский" в Лондоне и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

На 42-й минуте главный арбитр встречи Мартин Аткинсон назначил пенальти в ворота "Вест Хэма", который успешно исполнил нападающий "Челси" Виллиан. В компенсированное время первого тайма полузащитник хозяев Томаш Соучек забил ответный гол. На 51-й минуте хавбек Майкл Антонио вывел "Вест Хэм" вперед в счете. На 72-й минуте Виллиан оформил дубль и сравнял счет. В концовке встречи, на 89-й минуте, форвард "молотобойцев" Андрей Ярмоленко установил итоговый счет.

"Вест Хэм" набрал 30 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Челси" (54) - на 4-м месте. Лидером соревнований является "Ливерпуль", в 31 матче набравший 86 очков.