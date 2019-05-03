"Челси" - первая команда в истории Лиги Европы с 16 матчами без поражений

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне дома сыграл вничью с "Челси" - 1:1.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, лондонский клуб установил новый рекорд турнира, став первой командой, которой удалось провести 16 встреч без поражений. Предыдущее достижение установил мадридский "Атлетико" в период с 2011 по 2012-й год.

Автором первого мяча стал нападающий "Айнтрахта" Лука Йович, отличившийся на 23-й минуте после передачи полузащитника Филипа Костича. Перед свистком на перерыв счёт сравнял форвард "Челси" Педро Родригес, голевой пас отдал хавбек Рубен Лофтус-Чик.

Ответную игру "Айнтрахт" и "Челси" проведут в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" 9 мая. Начало матча запланировано на 23:00 по бакинскому времени.

В сезоне-2012/13 "Челси" стал победителем Лиги Европы.