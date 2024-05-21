"Челси" объявил о расторжении контракта с тренером Почеттино

Аргентинец Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера английского "Челси".

Аргентинец Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера английского "Челси".

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Решение о расторжении контракта было принято по обоюдному согласию.

"Спасибо группе владельцев "Челси" за возможность стать частью истории этого клуба, - сказал Почеттино. - Теперь у команды хорошие возможности для продвижения в чемпионате Англии и в европейских турнирах в ближайшие годы".

Почеттино 52 года, он возглавлял "Челси" с мая 2023 года. Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Англии и обеспечил себе участие в еврокубках в сезоне-2024/25. Также лондонцы вышли в финал Кубка английской лиги и уступили со счетом 0:1 после дополнительного времени "Ливерпулю".