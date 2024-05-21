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"Челси" объявил о расторжении контракта с тренером Почеттино

"Челси" объявил о расторжении контракта с тренером Почеттино Аргентинец Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера английского "Челси".
Футбол
21 мая 2024 г. 23:00
Челси объявил о расторжении контракта с тренером Почеттино

Аргентинец Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера английского "Челси".

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Решение о расторжении контракта было принято по обоюдному согласию.

"Спасибо группе владельцев "Челси" за возможность стать частью истории этого клуба, - сказал Почеттино. - Теперь у команды хорошие возможности для продвижения в чемпионате Англии и в европейских турнирах в ближайшие годы".

Почеттино 52 года, он возглавлял "Челси" с мая 2023 года. Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Англии и обеспечил себе участие в еврокубках в сезоне-2024/25. Также лондонцы вышли в финал Кубка английской лиги и уступили со счетом 0:1 после дополнительного времени "Ливерпулю".

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