Cборная Азербайджана U-21 обыграла Гибралтар в матче отбора на ЕВРО-2027
Футбол
- 19 ноября, 2025
- 00:10
Молодежная сборная Азербайджана по футболу U-21 обыграла команду Гибралтара в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.
Как сообщает Report, встреча в группе В, прошедшая на Europa Point Stadium в Гибралтаре, завершилась победой азербайджанских футболистов со счетом 1:0.
Единственный гол на 54-й минуте забил Мурад Мамедов.
Отметим, что следующий матч сборная проведет 27 марта 2026 года против португальской команды.
