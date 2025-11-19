Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Cборная Азербайджана U-21 обыграла Гибралтар в матче отбора на ЕВРО-2027

    Футбол
    • 19 ноября, 2025
    • 00:10
    Cборная Азербайджана U-21 обыграла Гибралтар в матче отбора на ЕВРО-2027

    Молодежная сборная Азербайджана по футболу U-21 обыграла команду Гибралтара в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.

    Как сообщает Report, встреча в группе В, прошедшая на Europa Point Stadium в Гибралтаре, завершилась победой азербайджанских футболистов со счетом 1:0.

    Единственный гол на 54-й минуте забил Мурад Мамедов.

    Отметим, что следующий матч сборная проведет 27 марта 2026 года против португальской команды.

