Cборная Азербайджана U-21 обыграла Гибралтар в матче отбора на ЕВРО-2027

Молодежная сборная Азербайджана по футболу U-21 обыграла команду Гибралтара в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.

Как сообщает Report, встреча в группе В, прошедшая на Europa Point Stadium в Гибралтаре, завершилась победой азербайджанских футболистов со счетом 1:0.

Единственный гол на 54-й минуте забил Мурад Мамедов.

Отметим, что следующий матч сборная проведет 27 марта 2026 года против португальской команды.