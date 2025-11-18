Avropa çempionatının seçmə mərhələsi: Azərbaycanın U-21 millisi qələbə qazanıb
Azərbaycanın 21 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, B qrupunun oyununda səfərdə Cəbəllütariq millisi ilə üz-üzə gələn yığma 1:0 hesablı qələbəyə sevinib.
"Europa Point Stadium"dakı yeganə qolu 54-cü dəqiqədə Murad Məmmədov vurub.
Qeyd edək ki, yığma növbəti matçını 2026-cı il martın 27-də Portuqaliya millisinə qarşı keçirəcək.
