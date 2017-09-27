Бывший футболист "Габалы" покинул армянский клуб по собственному желанию

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Бывший футболист клуба "Габала" Марат Измайлов покинул российскую команду "Арарат".

Как сообщает Report, контракт между сторонами был расторгнут на условиях взаимного согласия.

35-летний футболист заявил, что пошел на такой шаг по личным причинам: "Это для меня очень трудное решение. Но по личным причинам я покинул команду".

Отметим, что М. Измайлов защищал честь "Габалы" во второй половине сезона 2013-2014. Перешедший в принадлежащий армянам "Арарат" на правах свободного агента М. Измайлов в 4 матчах забил 2 гола.