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    Бывший футболист "Габалы" покинул армянский клуб по собственному желанию

    Контракт между сторонами был расторгнут на условиях взаимного согласия

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Бывший футболист клуба "Габала" Марат Измайлов покинул российскую команду "Арарат".

    Как сообщает Report, контракт между сторонами был расторгнут на условиях взаимного согласия.

    35-летний футболист заявил, что пошел на такой шаг по личным причинам: "Это для меня очень трудное решение. Но по личным причинам я покинул команду".

    Отметим, что М. Измайлов защищал честь "Габалы" во второй половине сезона 2013-2014. Перешедший в принадлежащий армянам "Арарат" на правах свободного агента М. Измайлов в 4 матчах забил 2 гола.

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