Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Турецкий футбольный клуб “Бурсаспор” расстанется с футболистами, выступавшими за сборную Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, упоминаются имена Дениза Йылмаза и Озанджана Кокчудена.

У Йылмаза, привлеченного в основной состав сборной, возникли разногласия с руководством по поводу зарплаты, и потому футболист выставлен на трансфер. Главный тренер Поль Ле Гуэн, переговорив с руководством клуба, принял решение не брать Йылмаза и еще трех футболистов – Исмаила Конука, Мертера Юдже и Билала Кысана на учебно-тренировочные сборы, которые стартуют в Анталье 4 января. В связи с этим 29-летний форвард приступил к поискам нового клуба.

Приглашенный в состав молодежной сборной Азербайджана U-21, однако в сентябре отказавшийся выступать за сборную Озанджан Кокчу передан в аренду. 19-летний полузащитник будет играть за “Вальвейк”, выступающий в I дивизионе Чемпионата Голландии за 900 евро в неделю.

Отметим, что у Дениза Йылмаза контракт с “Бурсаспором” до июня 2019 года. Форвард, приобретенный в феврале 2016 года у “Трабзонспора”, в текущем сезоне заработал 1 млн 640 лир, что составляет 26 тыс. 764 лир за матч. Его зарплата в сезоне 2018/2019 составит 1 млн 900 тыс. лир, что составляет 29 тыс. 414 лир за матч.