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Бундеслига: "Бавария" начала чемпионат с ничьи

Бундеслига: "Бавария" начала чемпионат с ничьи Мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с "Боруссией" из Мёнхенгладбаха в матче первого тура чемпионата Германии по футболу со счетом 1:1.
Футбол
14 августа 2021 г. 01:00
Бундеслига: Бавария начала чемпионат с ничьи

Мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с "Боруссией" из Мёнхенгладбаха в матче первого тура чемпионата Германии по футболу со счетом 1:1.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Мёнхенгладбахе.

В составе "Боруссии" мяч забил Алассан Плеа (10-я минута). У "Баварии" отличился Роберт Левандовски (42). Польский нападающий, забивший по итогам прошлого чемпионата 41 мяч, седьмой раз подряд отличился в стартовом туре бундеслиги.

"Бавария" провела первый матч в чемпионате Германии под руководством Юлиана Нагельсмана. 34-летний специалист возглавил команду из Мюнхена в июле, ранее он был главным тренером "Лейпцига" и "Хоффенхайма".

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