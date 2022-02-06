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Бундеслига: "Байер" в Дортмунде разгромил "Боруссию"

Бундеслига: "Байер" в Дортмунде разгромил "Боруссию" Дортмундская "Боруссия" проиграла "Байеру" в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги.
Футбол
6 февраля 2022 г. 20:55
Бундеслига: Байер в Дортмунде разгромил Боруссию

Дортмундская "Боруссия" проиграла "Байеру" в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги.

Как передает Report, встреча прошла в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

Голами в составе "Байера" отметились Флориан Вирц, Роберт Андрих, Жонатан Та и Мусса Диаби. Еще один мяч защитник "Боруссии" Мануэль Аканджи отправил в свои ворота. У хозяев один из голов тоже был в свои ворота (Жереми Фримпонг), также забил Штеффен Тиггес.

"Боруссия"(43 очка) занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, "Байер" (38) - третье.

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