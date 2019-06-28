В Порту-Алегри состоялся первый матч 1/4 финала Кубка Америки - 2019 между сборными командами Бразилии и Парагвая.

Как передает Report, игра завершилась победой бразильцев по пенальти. На 54-й минуте матча судья назначил пенальти в ворота парагвайцев и наказал защитника Фабиану Бальбуэна предупреждением, но после просмотра видеоповтора заменил одиннадцатиметровый на штрафной удар и удалил парагвайского футболиста, показав красную карточку.

В послематчевой серии пенальти удачливее были бразильские футболисты. Решающий удар реализовал форвард Габриэл Жезус.

Обыграв Парагвай, национальная команда Бразилия стала первым полуфиналистом Кубка Америки, где встретится с победителем матча Венесуэла-Аргентина.