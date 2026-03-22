    Футбол
    • 22 марта, 2026
    • 18:08
    "Боруссия" завершила многолетнее сотрудничество с Себастьяном Келем

    Германский клуб "Боруссия" (Дортмунд) прекратил сотрудничество с бывшим футболистом Себастьяном Келем, занимавшим должность спортивного директора.

    Как сообщает Report, об этом распространила информацию пресс-служба клуба.

    Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

    Себастьян Кель на протяжении многих лет выступал за "Боруссию". С 2018 года он возглавлял профессиональный футбольный отдел клуба, а с 2022 года занимал пост спортивного директора.

    За время его работы команда регулярно завоевывала путевку в Лигу чемпионов УЕФА и в 2024 году дошла до финала турнира.

    Отметим, что Кель внес значительный вклад в успехи дортмундского клуба и как футболист - в годы выступлений за команду он становился чемпионом Германии.

    "Borussiya" uzun illər birgə çalışdığı Sebastian Kehl ilə vidalaşıb
    Borussia ends longtime partnership with Sebastian Kehl
