Бомбардир Премьер-лиги Азербайджана приступил к тренерским курсам в Украине

Баку. 2 сентября.REPORT.AZ/ Футболист клуба "Сабах" Марко Девич у себя на родине в Украине приступил к тренерским курсам категории А.

Об этом Report сообщил главный тренер команды Эльшад Ахмедов.

По словам Э.Ахмедова, 35-летний нападающий получил в связи с этим разрешение на три дня: "Марко -профессиональный футболист и наряду с этим в настоящее время проходит тренерские курсы в Украине. Он получил разрешение на 3 дня, на период продолжительности курсов".

Отметим, что в этом сезоне все 4 гола клуба "Сабах" в премьер-лиги Азербайджана забил Марко Девич. В настоящее время он является бомбардиром чемпионата.