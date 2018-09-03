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    Бомбардир Премьер-лиги Азербайджана приступил к тренерским курсам в Украине

    Марко Девич покинул расположение клуба Сабах

    Баку. 2 сентября.REPORT.AZ/ Футболист клуба "Сабах" Марко Девич у себя на родине в Украине приступил к тренерским курсам категории А.

    Об этом Report сообщил главный тренер команды Эльшад Ахмедов. 

    По словам Э.Ахмедова, 35-летний нападающий получил в связи с этим разрешение на три дня: "Марко -профессиональный футболист и наряду с этим в настоящее время проходит тренерские курсы в Украине. Он получил разрешение на 3 дня, на период продолжительности курсов".

    Отметим, что в этом сезоне все 4 гола клуба "Сабах" в премьер-лиги Азербайджана забил Марко Девич. В настоящее время он является бомбардиром чемпионата.

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