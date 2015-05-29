​Бомбардир клуба АЗАЛ: Я получил предложения от азербайджанских и иностранных клубов

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ "Срок моего контракта истекает. Я получил хорошие предложения из Азербайджана и зарубежных стран". Об этом заявил Report футболист клуба АЗАЛ Фредди Момбонго.

Конголезский нападающий отметил, что не торопится с решением и для его принятия попросит о двухнедельной отсрочке: "Я должен рассмотреть предложения, обсудить их с моим менеджером. Я выберу команду, которая предложит наилучшие условия. Пока я не принял решения".

По словам 30-летнего футболиста, несмотря на скромный бюджет, они показали неплохой результат в этом сезоне: "В целом, мы хорошо выступили в этом сезоне, заняв 6-ю ступень. Я вошел в список бомбардиров. Если вычесть забитые с пенальти голы первых бомбардиров списка, то я его возглавлю".

Отметим, что АЗАЛ завершил Премьер-Лигу сезона 2014/2015 на 6-й ступени таблицы. Фредди Момбонго с 13 голами занимает 3-ю строчку в списке бомбардиров.