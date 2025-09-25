Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Большинство билетов на матч "Карабах" - "Копенгаген" распроданы

    Футбол
    • 25 сентября, 2025
    • 17:36
    Большинство билетов на матч Карабах - Копенгаген распроданы

    В Баку почти полностью распроданы билеты на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и датским "Копенгагеном".

    Как сообщает Report, все билеты стоимостью 5, 10 и 30 манатов уже распроданы.

    В продаже остаются места по 40, 50 и 75 манатов, а также VIP-билеты за 150, 200, 250 манатов и VVIP-билеты за 500 манатов.

    Продажи билетов стартовали сегодня в 15:00.

    Встреча состоится 1 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 20:45.

    матч "Карабах" - "Копенгаген" билеты Баку стадион имени Тофика Бахрамова
    "Qarabağ" - "Kopenhagen" oyunu üçün biletlərin əksəriyyəti satılıb

    Последние новости

    18:54

    В ООН организована международная конференция по инициативе БИГ

    Внешняя политика
    18:49
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился с генсеком ООН

    Внешняя политика
    18:48

    США ввели санкции против финансировавших оружейные программы КНДР

    Другие страны
    18:42

    Али Асадов встретился с президентом Международного союза конькобежцев

    Внутренняя политика
    18:34

    Мерц предложил Украине кредит в €140 млрд за счет замороженных активов РФ

    Другие страны
    18:27

    Лавров проводит встречу на полях ГА ООН с делегацией Сирии

    В регионе
    18:27

    Баку и Будапешт обсудят возможности сотрудничества статистических служб - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    18:20

    AYNA работает в усиленном режиме в связи с III Играми СНГ

    Инфраструктура
    18:16

    Азербайджан и PowerChina обсудили инвестиции в проекты возобновляемой энергетики

    Бизнес
    Лента новостей