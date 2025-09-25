Большинство билетов на матч "Карабах" - "Копенгаген" распроданы

В Баку почти полностью распроданы билеты на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и датским "Копенгагеном".

Как сообщает Report, все билеты стоимостью 5, 10 и 30 манатов уже распроданы.

В продаже остаются места по 40, 50 и 75 манатов, а также VIP-билеты за 150, 200, 250 манатов и VVIP-билеты за 500 манатов.

Продажи билетов стартовали сегодня в 15:00.

Встреча состоится 1 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 20:45.