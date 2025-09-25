İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Futbol
    • 25 sentyabr, 2025
    • 17:16
    Qarabağ - Kopenhagen oyunu üçün biletlərin əksəriyyəti satılıb

    Bakıda "Qarabağ" və Danimarkanın "Kopenhagen" komandaları arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin II turunun oyunu üçün nəzərdə tutulan biletlərin əksəriyyəti satılıb.

    "Report"un məlumatına görə, 5, 10 və 30 manatlıq biletlər tam tükənib.

    Standart qiymətlər 5, 10, 30, 40, 50, 75 manat, VIP sektorlar üçün 150, 200, 250, VVIP sektorlar üçün 500 manatdır.

    Bilet satışı bu gün, saat 15:00-da start götürüb.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Kopenhagen" oyunu oktyabrın 1-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 20:45-də start götürəcək.

