Болельщики "Ниццы" избили игроков французского клуба

Болельщики "Ниццы" избили полузащитника французской команды Жереми Бога и нападающего Теремаса Моффи.

Как сообщает Report со ссылкой на Footmercato, напряженность обусловлена серией неудач представителя Лиги 1.

Недовольство болельщиков достигло пика после поражения "Ниццы" в матче 14-го тура с "Лорьяном" (1:3).

По информации издания, футболисты "Ниццы" вернулись на базу после серии выездных встреч, где их ожидали 400 недовольных фанатов. Они требовали отставки главного тренера Франка Эза, а после начали конфликтовать, плеваться и бить игроков. Больше остальных пострадали Жереми Бога и Теремас Моффи.

В ходе инцидента также пострадал спортивный директор клуба Флориан Морис, однако сотрудники службы безопасности смогли вывести его с территории.

Отметим, что "Ницца" в текущем сезоне потерпела шесть поражений подряд во всех турнирах. Команда расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата Франции с 17 очками по итогам 14 туров.