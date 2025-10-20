Болельщикам "Карабаха" выделено 600 билетов на матч ЛЧ в Испании
Футбольный клуб "Карабах" обнародовал программу поездки в Испанию, где команда встретится с "Атлетиком" в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщил Report руководитель департамента коммуникаций клуба Анар Гаджиев, азербайджанская команда отправится в Испанию сегодня в 18:00 чартерным рейсом.
Пресс-конференция главного тренера Гурбана Гурбанова состоится 21 октября в 18:15 по местному времени, а в 18:45 пройдет открытая тренировка.
Для болельщиков "Карабаха" выделено 600 билетов, из которых около 400 уже проданы.
Встреча "Атлетик" – "Карабах" пройдет 22 октября и начнется в 20:45 по бакинскому времени.
