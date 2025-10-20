Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Болельщикам "Карабаха" выделено 600 билетов на матч ЛЧ в Испании

    Футбол
    • 20 октября, 2025
    • 11:28
    Болельщикам Карабаха выделено 600 билетов на матч ЛЧ в Испании

    Футбольный клуб "Карабах" обнародовал программу поездки в Испанию, где команда встретится с "Атлетиком" в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщил Report руководитель департамента коммуникаций клуба Анар Гаджиев, азербайджанская команда отправится в Испанию сегодня в 18:00 чартерным рейсом.

    Пресс-конференция главного тренера Гурбана Гурбанова состоится 21 октября в 18:15 по местному времени, а в 18:45 пройдет открытая тренировка.

    Для болельщиков "Карабаха" выделено 600 билетов, из которых около 400 уже проданы.

    Встреча "Атлетик" – "Карабах" пройдет 22 октября и начнется в 20:45 по бакинскому времени.

