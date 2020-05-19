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Бывший исполнительный директор "Нефтчи" получил новую должность

Бывший исполнительный директор "Нефтчи" получил новую должность

В Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта произведено новое назначение.

Как сообщает Report, Эльнур Мамедов назначен заведующим отделом по связям с общественностью Академии. 

До этого он занимал должность заведующего отделом спорта Федерации волейбола Азербайджана, а еще раньше работал в сфере футбола. 

Э.Мамедов, начавший трудовую деятельность как директор по инфраструктуре и информтехнологиям в АФФА, с октября 2014 года по сентябрь 2016 года был вице-президентом и исполнительным директором в "Нефтчи". 

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