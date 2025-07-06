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Bild: Игрок "Баварии" Мусиала может пропустить до пяти месяцев

Bild: Игрок "Баварии" Мусиала может пропустить до пяти месяцев Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Джамал Мусиала может пропустить до пяти месяцев из-за повреждения, полученного в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу против французского "Пари Сен-Жермен".
Футбол
6 июля 2025 г. 03:57
Bild: Игрок Баварии Мусиала может пропустить до пяти месяцев

Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Джамал Мусиала может пропустить до пяти месяцев из-за повреждения, полученного в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу против французского "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report, об этом сообщает газета Bild.

По информации источника, Мусиала получил перелом малоберцовой кости левой ноги. Сроки восстановления могут составить от четырех до пяти месяцев.

Встреча ПСЖ и "Баварии" завершилась победой парижан со счетом 2:0. В конце первого тайма Мусиала получил серьезную травму ноги в столкновении с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннарумой и не смог продолжить игру. Немца унесли с поля на носилках.

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