ПСЖ вдевятером обыграл "Баварию" и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

ПСЖ со счетом 2:0 одержал победу над "Баварией" в 1/4 финала клубного чемпионата мира.
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Счет на 78-й минуте матча открыл полузащитник парижан Дезире Дуэ. Форвард Усман Дембеле увеличил преимущество красно-синих на 90+7-й минуте.
В концовке первого тайма полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала получил серьезное повреждение в результате столкновения с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой.
На 83-й минуте защитник французского клуба Вильян Пачо получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве, а в добавленное время с поля был удален его партнер по команде Лукас Эрнандес.
В полуфинале турнира ПСЖ встретится с победителем матча "Реал" — "Боруссия".