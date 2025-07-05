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ПСЖ вдевятером обыграл "Баварию" и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

ПСЖ вдевятером обыграл "Баварию" и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира ПСЖ одержал победу над "Баварией" в 1/4 финала клубного чемпионата мира.
Футбол
5 июля 2025 г. 22:13
ПСЖ вдевятером обыграл Баварию и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

ПСЖ со счетом 2:0 одержал победу над "Баварией" в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Как сообщает Report, игра прошла на арене "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте (США).

Счет на 78-й минуте матча открыл полузащитник парижан Дезире Дуэ. Форвард Усман Дембеле увеличил преимущество красно-синих на 90+7-й минуте.

В концовке первого тайма полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала получил серьезное повреждение в результате столкновения с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой.

На 83-й минуте защитник французского клуба Вильян Пачо получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве, а в добавленное время с поля был удален его партнер по команде Лукас Эрнандес.

В полуфинале турнира ПСЖ встретится с победителем матча "Реал" — "Боруссия".

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Версия на азербайджанском языке Klublararası dünya çempionatı: PSJ "Bavariya"nı 9 oyunçu ilə məğlub edərək yarımfinala yüksəlib

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