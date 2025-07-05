ПСЖ вдевятером обыграл "Баварию" и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

ПСЖ одержал победу над "Баварией" в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

ПСЖ со счетом 2:0 одержал победу над "Баварией" в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Как сообщает Report , игра прошла на арене "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте (США).

Счет на 78-й минуте матча открыл полузащитник парижан Дезире Дуэ. Форвард Усман Дембеле увеличил преимущество красно-синих на 90+7-й минуте.

В концовке первого тайма полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала получил серьезное повреждение в результате столкновения с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой.

На 83-й минуте защитник французского клуба Вильян Пачо получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве, а в добавленное время с поля был удален его партнер по команде Лукас Эрнандес.

В полуфинале турнира ПСЖ встретится с победителем матча "Реал" — "Боруссия".